«И я по шпалам, опять по шпалам»: в Подмосковье пассажиры обесточенной электрички пешком шли до станции

В Подмосковье пассажиры обесточенной электрички пешком добирались до станции. Инцидент произошел накануне вечером на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Сломанный поезд около часа простоял без света в районе станции «Одинцово». Пассажиры были вынуждены самостоятельно открывать двери вагонов и идти по путям, передает РИАМО.

Состав впоследствии отбуксировал тепловоз, а оставшиеся пассажиры смогли пересесть на поезд, который шел следом по направлению в «Кубинку». При этом сотрудники станций и работники МЖД советовали выбирать альтернативные маршруты.

Отметим также, что из-за ЧП поезда из Москвы следовали с увеличенным интервалом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.12.17

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