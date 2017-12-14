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Четверг, 14 декабря 2017, 12:46 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП в московском метро: на фиолетовой ветке дважды произошел сбой

Сегодня в московском метро дважды прерывалось движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии. В пресс-службе подземки уточнили, что причиной срыва графика стали технические причины.

Сначала сбой произошел около 6:00, а затем в 11:20. К настоящему времени график движения поездов восстановлен.

«11:55 Таганско-Краснопресненская линия. Движение введено в график», – информирует телеграм-канал столичной подземки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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