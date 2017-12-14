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Четверг, 14 декабря 2017, 16:43 мск

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Подмосковье будут патрулировать «мусорные детективы»

В Подмосковье планируется создать службу «мусорных детективов», задачей которых станет контроль за соблюдением правил раздельного сбора мусора. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

«Мы будем выходить на губернатора с предложением ввести «мусорных детективов». Это будут наделенные полномочиями инспекторы, которые будут заниматься только соблюдением правил и порядка раздельного сбора мусора», – сказал Коган, слова которого цитирует РИАМО.

В обязанности «мусорных детективов» планируется включить полномочия по принуждению управляющих компаний к установке контейнеров для сбора особо опасных отходов, а также наказание граждан и предприятий, не соблюдающих правила.

Москва, Ольга Ветрова

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