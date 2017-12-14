Подмосковье будут патрулировать «мусорные детективы»

В Подмосковье планируется создать службу «мусорных детективов», задачей которых станет контроль за соблюдением правил раздельного сбора мусора. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

«Мы будем выходить на губернатора с предложением ввести «мусорных детективов». Это будут наделенные полномочиями инспекторы, которые будут заниматься только соблюдением правил и порядка раздельного сбора мусора», – сказал Коган, слова которого цитирует РИАМО.

В обязанности «мусорных детективов» планируется включить полномочия по принуждению управляющих компаний к установке контейнеров для сбора особо опасных отходов, а также наказание граждан и предприятий, не соблюдающих правила.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.12.17

Путин: Нарушений закона в неявке Сечина на суд нет, но он мог бы прийти. / Путин доволен работой правительства, хотя «проблемы есть». / Санса из «Игры престолов» описала реакцию актеров на концовку сериала. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»