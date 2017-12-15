Подмосковье встречает Новый год: открылись елочные базары

Сегодня в Подмосковье открываются первые елочные базары – всего, как ожидается, с 20 декабря будет работать порядка 400 торговых точек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

«По данным органов местного самоуправления, ожидаемое количество мест, где будет осуществляться реализация хвойных – 420, более 100 из которых будут функционировать в рамках новогодних ярмарок, организуемых на территориях муниципальных образований», – отметил министр Владимир Посаженников.

По его словам, на подмосковных елочных базарах будут представлены сосны и ели из Костромской, Кировской, Тверской, Брянской, Владимирской, Пензенской и Тамбовской областей, а также Пермского края и наряду с деревьями из Серпуховского района и Каширы. Кроме того, жители смогут приобрести хвойные из Дании, Голландии, Эквадора и Канады.

По данным министерства, средняя цена за погонный метр сосны в этом году – 250 рублей, ель обойдется в 400 рублей за метр. При этом зарубежные деревья обойдутся покупателям дороже в 3,5 раза, средняя цена на них – 1400 рублей за погонный метр.

«Елочные базары будут работать в каждом муниципалитете. При этом самое большое количество таких нестационарных торговых объектов – в Щелковском районе, где будет организовано 46 торговых точек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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