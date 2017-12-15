В Подмосковье нельзя жениться в новогодние праздники

В Подмосковье в новогодние праздники не будут регистрировать браки. Как сообщила начальник регионального управления ЗАГС Елена Филатова, исключением станет только 5 января.

Филатова обратила внимание на то, что в этом году решено не проводить акцию «Регистрация брака в новогоднюю ночь».

«Зарегистрировать брак в новогодние праздники будет возможно 5 января, а после только с 10 января 2018 года», – цитирует Филатову РИАМО.

При этом начальник управления обратила внимание, что 2 и 8 января в подмосковных ЗАГСах будут осуществляться приемы населения по вопросам государственной регистрации смерти. Других изменений в работе органов ЗАГСа не будет.

Напомним, регистрация браков в новогоднюю ночь проводилась ЗАГСах области в течение двух предыдущих лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.12.17

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