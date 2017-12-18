Глава Балашихи поручился: зловония в Москве не связаны с полигоном «Кучино»

Работы на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе ведутся круглосуточно, и не влияют на появление неприятного запаха в Москве, считает глава городского округа Сергей Юров. По его словам, рекультивация свалки вошла в активную фазу.

Юров уточнил, что уже пробурены уже 42 скважины для системы дегазации, сейчас продолжается их обвязка. Эти работы продлятся еще 5 дней.

«Мы создаем систему дегазации, такую, чтобы вне зависимости от погодных условий полигон не ухудшал состояние воздуха в нашем городе. На это решением губернатора выделены значительные средства. Андрей Юрьевич (Воробьев) лично контролирует ход работ, а сами работы проводятся без выходных», – заявил Юров телеканалу «360».

По его мнению, жалоб на неприятные запахи в Москве стало меньше из-за изменения направление ветра – это повлияло на рассеивание выбросов с промышленных предприятий.

Уже в четверг на полигон доставят большой мощный факел и компрессор.

«Это оборудование запустят к концу декабря, – сообщил Юров. – С этого момента мы планируем сжигать около 2500 кубометров свалочного газа в час».

Юров подчеркнул, что новая система будет самым эффективным и экологичным способом утилизации свалочного газа. Он напомнил, что в ЕС уже более 20 лет запрещено эксплуатировать полигоны без дегазации.

«Сегодня и мы, и правительство Московской области делаем все для того, чтобы уже в январе полигон перестал доставлять неудобство жителям Балашихи», – заверил глава Балашихи.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин назвал источником зловония в столице именно балашихинский полигон «Кучино». При этом столичный градоначальник пообещал подмосковным властям оказывать содействие в рекультивации этой свалки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.12.17

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