В Москве полицейский спас пассажира, бросившись под поезд в метро

В московском метро полицейский, рискуя жизнью, бросился под поезд для спасения пассажира. Инцидент произошел 8 декабря на станции метро «Строгино» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

28-летний житель Ульяновской области потерял равновесие и упал на рельсовый путь. В это время на платформе нес службу полицейский 6 отдела полиции УВД на московском метрополитене ГУ МВД России по Москве сержант полиции Алексей Шарапов.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «увидев, что на станцию прибывает поезд, и быстро оценив ситуацию, полицейский спрыгнул с платформы, подхватил мужчину и отвел в тоннель на безопасное расстояние».

«И как раз когда выезжал 12-й маршрут с тоннеля, он на краю платформы. Упал на жесткий путь. В этот момент не было у меня никакой минуты – секунды на раздумья, я сразу бросился за ним», – сообщил Шарапов.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уже принял решение наградить полицейского-героя медалью «За смелость во имя спасения».

Москва, Ольга Ветрова

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