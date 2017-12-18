Жительница Подмосковья, пострадавшая от мужа-ревнивца, пошевелила пальцем пришитой руки

Жительница подмосковного Серпухова, которую покалечил муж-ревнивец, смогла пошевелить пальцем одной из пришитых рук. Видео с пострадавшей разместили друзья и близкие девушки в группах поддержки в социальных сетях.

«Мы решили Вам показать видео о состоянии Руки. Пальчик двигается! Это видео от 16.12.2017», – говорится в записи.

Сообщается, что температура у Маргариты пока 38,5 градуса, «руки болят, но она улыбается».

«Эге-гей! Всем привет! Всех люблю, спасибо! Скучаю. Приезжайте в гости, с цветами», – держится Маргарита.

Кроме того, в группе опубликовано видеообращение детей Грачевой.

«Мамочка, мы тебя очень любим, поскорее выздоравливай. И еще постарайся не попадать в аварии», – говорят малыши.

Напомним, ранее Маргарита Грачева (Шейкина), которой отрубил кисти рук собственный муж-ревнивец, была переведена из реанимации в обычную палату. Ей проведено несколько сложнейших операций, за руки девушки медики боролись почти 10 часов – «собирали как мозаику». Левая рука имеет шанс прижиться, что будет с правой – пока неясно, сообщали СМИ.

По словам пострадавшей, конфликт с супругом Дмитрием Грачевым начался потому, что она подала на развод. Также выяснилось, что женщина жаловалась в полицию на угрозы, однако защиты не получила: участковый отреагировал только через 18 дней. При этом ограничился профилактической беседой с супругом.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области уточнили, что назначена проверка действий участкового, по итогам которой будет дана правовая оценка его деятельности. Кроме того, в полиции обещают проверить факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения.

Как сообщал «Новый День», ревность Дмитрия Грачева усугубила СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую он прочитал в телефоне жены. Он отвез супругу в лес, где, перед тем как лишить кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.12.17

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