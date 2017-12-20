В Подмосковье отравили реку Пахра: возбуждено уголовное дело

В подмосковном Подольске возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Пахра (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, действия нарушителей привели к массовой гибели рыбы и причинению существенного вреда рыбным запасам.

По данным ведомства, сброс неочищенных сточных вод в Пахру – от района Залинейный до деревни Ивлево – был совершен не позднее 27 августа. После этого по берегам водоема, а также на поверхности и на дне реки было обнаружено около 38 тысяч мертвых рыб – окунь, густера, жерех, лещ, карась серебряный, уклея, щука.

По заключению эксперта отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод», размер ущерба составил не менее 4,6 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.17

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