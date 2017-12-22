Свалку «Кучино» освежают «духами»: готовятся к визиту Путина

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» вновь оказался в центре скандала, на этот раз – из-за приторного «дезодоранта», которым пытаются заглушить зловония. Как сообщили очевидцы в группе «Мы за чистый Железнодорожный» в социальной сети «Вконтакте», на полигоне появились три аэрозольно-распылительные установки, однако от «аромата» «свалочного газа они не спасают».

«Буквально в 50 метрах от этой установки запах свалки по-прежнему ощущается достаточно сильно», – отмечают местные жители, комментируя видео с распылителями. По их словам, само распыляемое вещество имеет сладковатый запах, а такие «потемкинские» меры связаны с визитом президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН и Дивизию Дзержинского Росгвардии, который намечен на 22 декабря.

«Президент в Балашиху приедет. И ветер как раз хороший. Вот и освежать будут. А то задохнется еще», «Будет новое химическое соединение – сероводород со сладким вкусом», «Да уж, аэрозоли – штука тоже неполезная. Надеюсь МЧС там не для красоты стоит, а понимают что делают», «Вся эта хрень им не помогла! Вонища стоит страшная сейчас!», – пишут участники группы.

Напомним, что полигон «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. На днях московская прокуратура установила источники загрязнения столичного воздуха. Как говорится в письме заместителя прокурора столицы, которое поступило в Совет по правам человека при президенте РФ, результаты проверок по многочисленным жалобам москвичей показали, что самые серьезные нарушения – на балашихинском полигоне твердых бытовых отходов «Кучино».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.12.17

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