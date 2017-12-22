Зря потратились на «духи»: Путин не поедет на полигон «Кучино»

Подмосковную свалку «Кучино» напрасно освежали «дезодорантом» перед визитом в Балашиху президента России Владимира Путина. Глава государства не поедет на полигон. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в Балашихе состоится расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Принимая во внимание «предновогоднюю дорожную загруженность, ситуацию с московским трафиком», Путин отправится в город на вертолете, «дабы не создавать затруднений», передает РБК.

Песков высказался и о полигоне «Кучино».

«Нам хорошо известно, что там ведутся работы на этой свалке, – отметил он. – Естественно, они растянуты по времени, это сложная работа. Президент не планирует туда заезжать».

Как сообщал «Новый День», свалка «Кучино» вновь оказалась в центре скандала, на этот раз – из-за приторных «духов», которыми пытаются заглушить зловония. Как информировали очевидцы в группе «Мы за чистый Железнодорожный» в социальной сети «Вконтакте», на полигоне появились три аэрозольно-распылительные установки, однако от «аромата» «свалочного газа они не спасают». Пользователи предположили, что «маскировка» связана с визитом 22 декабря президента Владимира Путина в Балашиху.

Полигон «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. На днях московская прокуратура установила источники загрязнения столичного воздуха. Как говорится в письме заместителя прокурора столицы, которое поступило в Совет по правам человека при президенте РФ, результаты проверок по многочисленным жалобам москвичей показали, что самые серьезные нарушения – как раз в «Кучино».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.12.17

В ООН осудили решение США по лишению аккредитации российских СМИ. / Камео Набиулиной и битбокс: ЦБ снял музыкальный клип о новых деньгах. / Попались: московский центр помощи мигрантам изготовлял документы для террористов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»