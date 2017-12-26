До выборов президента осталось 82 дня: власти Подмосковья планируют новые мусорные полигоны

Мусорная проблема Подмосковья вряд ли разрешится до выборов президента РФ – реагиональные власти в обозримом будущем планируют построить новые полигоны твердых бытовых отходов. Один из них может появиться на территории заброшенного Рошальского химического комбината, другой – в Серебряно-Прудском районе. Обсуждаются и другие площадки.

Как сообщила на Экологическом форуме Подмосковья председатель комитета по экологии регионального парламента Алла Полякова, Росприроднадзор для сокращения нагрузки на действующие полигоны одобрил открытие в Московской области нескольких объектов для захоронения мусора. Эту информацию подтвердил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По его словам, с инициативой об увеличении мест захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) выступили власти Москвы, передает РБК.

«Москва хочет, чтобы мы максимально задействовали свои ресурсы, потому что мощностей у нас реально не хватает, чтобы работать с московскими отходами», – сказал чиновник, отметив, что пока решений не принято, идут консультации.

Обсуждается, в частности, вариант захоронения мусора на территории химического комбината им. А. Косякова в городе Рошаль, на востоке Подмосковья, где ранее работали цеха по выпуску пластмасс, поролона, фталевого ангидрида, уксусной кислоты, ацетилцеллюлозы, сложных полиэфиров, хлопковой целлюлозы и пороха.

По данным портала «Советские заводы», в 1990-х предприятие начало процедуру банкротства, просуществовав до 2006 года под внешним управлением. «Территория там полностью загрязнена химическими отходами. Есть предложение все рекультивировать с дозагрузкой коммунальными отходами», – сообщил РБК Коган.

Также, по его словам, обсуждается возможность вернуться к проекту строительства мусорного полигона возле деревни Аннино в Серебряно-Прудском районе. Земельный участок площадью 50 га еще в 2011 году был арендован компанией «СПМК Сплендер».

«Есть заключение Росприроднадзора, все документы полностью готовы. Мы этот проект приостановили в 2016 году, когда начали готовить территориальную схему по обращению с отходами», – уточнил Коган.

Проект еще должен получить одобрение «Главгосэкспертизы», уточнил РБК владелец компании «Вива Транс» (является учредителем ООО «СПМК Сплендер») Андрей Половинкин. По его словам, объект в Серебряных Прудах рассчитан на прием 5 млн т ТКО, из них захораниваться будет только 10%, а остальной мусор – перерабатываться и компостироваться.

В подмосковное минэкологии также обратились городские власти Зарайска с просьбой возобновить работу ранее закрытой свалки, сообщил Коган.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», проблема с подмосковными свалками стала известна на всю страну, после того во время «прямой линии» президента РФ жители Балашихи пожаловались, что вынуждены более 50 лет жить рядом со свалкой «Кучино». Правительство области закрыло этот полигон, однако жители соседних районов столкнулись с «мусорным» коллапсом – отходы стали выгружать вдоль дорог и в лесах.

В 2017 году по решению подмосковных властей прекратило работу еще несколько свалок, а всего с 2013 года в Московской области закрыто 24 из 39 мусорных полигонов. У большинства из оставшихся 15 лимиты также исчерпаны. «Только два полигона работает в рамках проектных решений, остальные 13 не выдерживают никакой критики», – уточнил РБК министр экологии региона. По словам чиновника, площадь действующих полигонов будет увеличиваться, а закрываться они будут по мере создания в регионе новой системы обращения с отходами. Она предусматривает строительство к 2022 году 70 сортировочных пунктов, 50 перегрузочных комплексов, 11 мусороперерабатывающих и четырех мусоросжигательных заводов.

После того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство свалок, Москва была вынуждена искать места для захоронения мусора. По словам заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы Константина Пивоварова, московские компании-операторы по вывозу мусора просили у властей Подмосковья землю под полигоны, но им не дали ни одного участка.

В сентябре стало известно о планах правительства Москвы расширить мусорный полигон «Малинки» в новой Москве. На эти цели в бюджете города было запланировано 5,4 млрд рублей. Но категорически против выступили местные жители, они собрали 50 тысяч подписей, провели многочисленные пикеты и митинги. Слушания прошли в Общественной палате и Совете по правам человека при президенте, после чего мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принято решение о консервации свалки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.17

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