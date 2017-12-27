В московском метро застрял поезд

Сегодня на Люблинской линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, ЧП произошло по техническим причинам.

Судя по данным источников, в тоннеле между станциями «Дубровка» и «Чкаловская» сломался один из составов. В результате было остановлено движение из-за технической неисправности поезда от «Дубровки» и «Чкаловской» в сторону центра, в сторону области поезда следовали с увеличенными интервалами.

На восстановление движения потребовалось около получаса. В настоящее время, как заверили в администрации метрополитена, поезда вошли в обычный график.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.17

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