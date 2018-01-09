Крещение в Подмосковье: планируется оборудовать более 200 купелей

В Подмосковье к православному Крещению планируется обустроить свыше 200 купелей. Об этом сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она заверила, все иордани будут тщательно проверены на предмет безопасности.

Витушева уточнила, что в первую очередь будет проверяться очистка от снега и наледи твердых подходов. Кроме того, инспекторы позаботятся о том, «чтобы прилегающая территория не была замусорена, объекты освещения находились в исправном состоянии».

«Также инспекторы проследят, чтобы отсутствовало складирование стройматериалов и иных предметов в ненадлежащих местах, своевременно проводилась очистка мест сбора отходов, отсутствовали незаконно размещенные информационные носители, а также посторонние надписи и объявления на ограждениях», – пояснила Витушева.

Праздничная служба в честь Крещения Господня пройдет в 2 тысячах храмах. Предполагается, что в торжествах в регионе примут участие порядка 100 тысяч верующих.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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