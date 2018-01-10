Администрация Домодедова наказана штрафом за нелегальную свалку

В Подмосковье администрации двух городских округов привлечены к административной ответственности за неисполнение предписания о ликвидации незаконных свалок мусора. Речь идет о чиновниках Домодедова и Ступина.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, инспекторы эконадзора начали расследование в связи с загрязнением коммунальными и строительными отходами защитной полосы реки Гнилуши в микрорайоне Авиационный.

«Сотрудники минэкологии направили в администрацию определение, которое предписывало в трехдневный срок предоставить сведения об участках, где были выявлены навалы мусора, однако законные требования ведомства не были исполнены. За это мировой судья постановил назначить администрации городского округа наказание в виде административного штрафа», – отметил министр.

Аналогичное нарушение допустили чиновники администрации Ступинского района, проигнорировав требование ликвидировать навалы строительных отходов в районе села Вихорна. По словам Когана, минэкологии также обратилось суд. Как предполагается, решение будет принято уже в ближайшее время.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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