российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 января 2018, 16:32 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Администрация Домодедова наказана штрафом за нелегальную свалку

В Подмосковье администрации двух городских округов привлечены к административной ответственности за неисполнение предписания о ликвидации незаконных свалок мусора. Речь идет о чиновниках Домодедова и Ступина.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, инспекторы эконадзора начали расследование в связи с загрязнением коммунальными и строительными отходами защитной полосы реки Гнилуши в микрорайоне Авиационный.

«Сотрудники минэкологии направили в администрацию определение, которое предписывало в трехдневный срок предоставить сведения об участках, где были выявлены навалы мусора, однако законные требования ведомства не были исполнены. За это мировой судья постановил назначить администрации городского округа наказание в виде административного штрафа», – отметил министр.

Аналогичное нарушение допустили чиновники администрации Ступинского района, проигнорировав требование ликвидировать навалы строительных отходов в районе села Вихорна. По словам Когана, минэкологии также обратилось суд. Как предполагается, решение будет принято уже в ближайшее время.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

В Резервном фонде РФ не осталось денег: последний триллион ушел на покрытие дефицита бюджета. / Опубликована статистика сексуальных предпочтений россиян. / ФСБ объявила самозванкой «майора» Алису Аршавину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Экология

«Подстава» для Путина: губернатор Воробьев воплощает мечту Гитлера

Глава «Ростеха» встал на защиту мусоросжигательных заводов: обещает, как в Швейцарии...

До выборов президента осталось 82 дня: власти Подмосковья планируют новые мусорные полигоны

Мусоросжигательные заводы: власти обрекают население на вымирание

«Вьетнам» возле Москвы: полигон «Кучино» превращается в химическое оружие массового поражения

Зря потратились на «духи»: Путин не поедет на полигон «Кучино»

Свалку «Кучино» освежают «духами»: готовятся к визиту Путина

«Бизнес по-собянински»: в новой Москве растут «невидимые» властям асфальтовые заводы и свалки-призраки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Подмосковье, Экология,

Новости партнеров