Атака дронов: Запад увидел слабость позиций Москвы в Сирии

Серия провокационных нападений на российскую военную базу Хмеймим в Сирии вызвала в западной прессе волну публикаций о том, что Москва теряет позиции в Сирии. При этом американская пресса ставит под сомнение заявления Минобороны РФ о том, что за атаками беспилотников может стоять Вашингтон.

О том, как ситуацию видят на Западе – в обзоре корреспондента РИА «Новый День».

Англоязычные издания не преминули напомнить, что президент РФ Владимир Путин в последний месяц уходящего 2017 года объявил о победе над террористами в Сирии и отдал приказ вывести часть российских войск с Ближнего Востока. Однако, как считают западные «партнеры», события последних двух недель ставят под вопрос эту «победу».

«Серия таинственных нападений, в том числе с роем вооруженных миниатюрных беспилотников на главную российскую военную базу в Сирии продемонстрировали уязвимость России, несмотря на недавние заявления о победе президента Владимира Путина», – пишет американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что хотя атака дронов, произошедшая в ночь на 6 января, не принесла значительного ущерба, ситуацию нужно рассматривать в целом.

«Она (атака) произошла менее чем через неделю после того, как два российских военнослужащих были убиты в результате последовательного штурма на той же базе, что, по-видимому, нанесло ущерб российским военным активам. В российских новостях также сообщалось о двух небольших нападениях беспилотников на российские форпосты в провинциях Хомс и Латакия. Взятые вместе нападения, по-видимому, представляют собой наиболее согласованную атаку на российскую штаб-квартиру в Сирии, с тех пор как началась военная интервенция в сентябре 2015 года», – говорится в статье.

Как считает профессор Вашингтонского университета Дженнифер Кафарелл, атаки поставили под сомнение все достижения России в Сирии.

«События последних дней – это демонстрация того, что тот, кто проводил эти атаки, все еще может проникнуть в подконтрольные (российским войскам) районы и сделать так, чтобы Россия понесла потери. Достижения не являются надежными и имеют все шансы остаться временными», – заявила она.

Англоязычный ресурс Al-monitor, который специализируется на освещении событий на Ближнем Востоке, считает, что 31 декабря оказался одним из «самых мрачных» дней для России за всю сирийскую кампанию.

«Сначала из-за технического сбоя к северу от Хамы произошло крушение одного из российских вертолетов, во время которого погибло двое военных. Затем распространились слухи, что 31 декабря боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, которую президент Путин и президент Сирии Башар Асад посетили примерно за три недели до этого», – говорится в публикации.

При этом особо отмечается, что в течение первых четырех дней Москва хранила молчание и не комментировала атаку, произошедшую 31 декабря. В результате, как пишет ресурс, о нападении возникло множество слухов – по первоначальной информации, в результате нападения было уничтожено, по меньшей мере, четыре самолета-штурмовика Су-24, два многоцелевого истребителя Су-35С и один транспортный самолет Ан-72, а также склады боеприпасов, около 10 военнослужащих получили ранения, позже российская сторона опровергла часть этой информации.

«Москве потребовалось 4 дня, чтобы прокомментировать этот инцидент. За это время журналисты умножили количество версий о том, что на самом деле произошло на ключевом российском военном объекте, что посеяло сомнения в правдивости официальной версии», – отмечается в публикации.

Издание также напоминает и о других тревожных сообщениях, которые появились в первую неделю 2018 года: 4 января российские военные сбили два беспилотных летательных аппарата над Латакией, в тот же день тяжелый транспортный самолет Ил-76, направлявшийся из России в Сирию, «не мог приземлиться на воздушной базе по нераскрытым причинам, и должен был вернуться».

По мнению издания, Россия приложила недостаточно сил для защиты своего главного военного объекта в Сирии и в целом ослабила свои позиции.

«Но самое главное, вместо того, чтобы просто увеличивать боевые действия в зонах деэскалации, Россия должна предпринять соответствующие политические шаги для поддержки прекращения огня и усиления давления на своих союзников в Дамаске и Тегеране», – подчеркивает «Аль-Монитор».

Другим вопросом, вокруг которого моментально возникло множество версий, – кто стоит за этими нападениями.

Как отмечает The Washington Post, российская сторона попыталась намекнуть на причастность к атакам Вашингтона, так как террористы не имеют технологических возможностей наносить такое удары.

«Усугубляя подозрения, министерство в своем заявлении на своей странице в Facebook сообщило, что разведывательный самолет США Poseidon находился в небе над районом в течение четырех часов во время нападения на авиабазу».

Как отмечает издание, в Пентагоне посчитали это предположение «абсолютно ложным», так как «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация») уже использовала вооруженные беспилотники против союзных сил коалиции во главе с США в восточной Сирии и Ираке, так как дроны легко можно купить.

«Но ближайшие позиции ИГ («запрещенная в РФ организация») находятся в сотнях миль от западной провинции, где расположен Хмеймим, что делает их одним из наиболее маловероятной целью для преступников», – пишет газета.

При этом редакция ссылается на данные аналитического отдела группы IHS Markit, согласно которым большинство дронов, используемых против союзников США, имели дальность не более одного-двух километров, в то время как в заявлении Минобороны РФ говорится, что беспилотные летательные аппараты, используемые в нападении Хмеймима, находились на расстоянии от 50 до 100 километров.

Как отметил член Российского совета по международным делам (РСМД) Максим Сучков, слова которого цитирует американская газета, наиболее вероятно, что ответственность за атаки лежит на одной из «бесчисленных сирийских оппозиционных групп». По его мнению, проблема заключается в том, что ни одна из них, вопреки «традиции», не заявила о своей причастности к нападению.

«Если это была оппозиция, они, как правило, ставят все в Интернете и хвастаются этим», – отметил Сучков.

Кроме этого, есть версия, что за нападениями стоят алавиты (последователи эзотерического ответвления персидского направления ислама), которые поддерживают главу Сирии Башара Асада. По другой версии, озвученной в сирийских новостных агентствах, ответственность лежит на иранской милиции, так как Тегеран якобы обеспокоен влиянием Москвы в регионе и «хочет помешать действиям России по установлению мирного урегулирования конфликта в Сирии», так как это подрывает интересы. Судя по всему, такие предположения могут свидетельствовать о том, что США фактически пытаются подорвать союзнические отношения Москвы, Тегерана и Дамаска.

Между тем, согласно данным опубликованным в «Красной звезде» – официальном органе Минобороны РФ, запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемой вооружёнными формированиями «умеренной оппозиции».

«В связи с этим Министерством обороны России направлены письма начальнику генерального штаба вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану», – говорится в сообщении.

Москва также продолжает подчеркивать, что в настоящий момент устанавливаются «каналы поставки террористам этих технологий и аппаратов», и «происхождение взрывчатых смесей, использованных для самодельных взрывных устройств».

«И уже понятно, что такие решения террористы могли получить только от технологически развитой страны», – отмечает Минобороны РФ.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим атаковало 13 беспилотников. Средства российских подразделений ПВО выявили 10 дронов, приближавшихся к российской авиабазе Хмеймим и еще три БПЛА, направлявшихся к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Остальные беспилотники удалось взять под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы, перехватив внешнее управление. Три из них взорвались от столкновения с землей, еще три удалось посадить на подконтрольную территорию, после чего военные специалисты приступили к изучению захваченных дронов и самодельных боеприпасов, которыми они были оснащены.

Москва, Мария Вяткина

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