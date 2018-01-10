Совладельцем подмосковных электричек стало турагентство

Подмосковные власти продали на аукционе 12,665% акций Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), управляющей пригородными электричками. Как следует из официальных материалов регионального правительства, покупателем выступила структура, связанная с турагентством Travel Card, а сумма сделки составила немногим больше стартовой цены – 1,045 млрд рублей.

25-процентный пакет акций, находившийся в собственности правительства Московской области, продавался двумя лотами по 38 штук (12,665%). Стартовая цена каждого лота – 1,04 млрд рублей, шаг аукциона – 5,2 млн рублей, отмечает РБК.

В результате торгов удалось продать только один лот (12,665%). В тендере участвовали две компании – «Октопасс» (владеет брендом Travel Card) и «Маршрутные системы». В ходе торгов был сделан один шаг и победителем стал «Октопасс». Пакет был продан за 1,045 млрд рублей.

Желающих на еще один лот не нашлось, в результате второй аукцион был признан недействительным.

ЦППК владеет и управляет электричками в Подмосковье и является крупнейшим оператором пригородного подвижного состава в России. Ежедневно компания перевозит 1,6 млн пассажиров, в 2016 году она обслужила более 540 млн челове.

Крупнейший пакет ЦППК (50% минус две акции) принадлежит Московской пассажирской компании (МПК), которая, по данным «Интерфакса», связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», совладельцем «Октопасса» является Алексей Поплавский. Компания была зарегистрирована осенью 2017 года, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности являются «услуги по бронированию и прочая сопутствующая деятельность». Этой компании принадлежит сайт для организации турпоездок по Подмосковью rutravelcard.ru.

Поплавский подтвердил РБК, что его компания купила долю в ЦППК. Дальнейшие комментарии он обещал предоставить позже. Кроме «Октопасса», согласно «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен является совладельцем еще двух компаний – «Лайтач» (оптовая торговля) и «Периметр чистоты» (занимается клинингом).

Как напоминает РБК, «Октопасс» не впервые пытается купить долю в ЦППК. В ноябре 2017 года РЖД выставили на продажу 25% компании. Помимо «Октопасса» на этот пакет претендовали еще две компании, а победителем стали «Маршрутные системы», согласившиеся заплатить 2,286 млрд рублей. Эта компания, как и «Октопасс», была зарегистрирована осенью 2017 года и ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Ее владельцем является Артем Ольховский, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», не связан с транспортным бизнесом.

Москва, Анастасия Смирнова

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