«Кучино» снова смердит: жители Подмосковья опять жалуются на неприятный запах

Жителей московского региона продолжает беспокоить неприятный запах, который источает закрытый мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, за сутки поступило 57 жалоб от жителей Балашихи и Клина: 47 – по полигону «Кучино», 10 – по свалке «Алексинский карьер».

Специалисты провели 45 замеров (27 – «Кучино», 18 – «Алексинский карьер»), но превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе опять не нашли.

Между тем в течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе «Кучино» фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Напомним, что «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Как говорится в письме заместителя прокурора столицы, которое поступило в Совет по правам человека при президенте РФ, результаты проверок по многочисленным жалобам москвичей показали, что самые серьезные нарушения – на балашихинском полигоне.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.01.18

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