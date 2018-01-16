Нефтяной пузырь рискует скоро лопнуть

Масштабный рост мировых цен на нефть, достигнувших отметки $70 за баррель, может быть не только с ослаблением доллара, но с действиями спекулянтов, которые нарастили длинные позиции до беспрецедентного уровня. По оценке экспертов, в этих условиях стоимость «черного золота» рискует вернуться к падению.

«Еженедельный отчет ICE Futures Europe говорит о беспрецедентном бычьем позиционировании в Brent за всю историю наблюдений с 2011-го года. Чистая спекулятивная позиция на американском рынке, согласно данным CFTC, при этом находится на весеннем максимуме прошлого года, когда рынок развернуло вниз», – говорится в обзоре аналитика ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского.

«Мы ожидаем, что рынок нефти в краткосрочной перспективе упадет под тяжестью спекулятивных лонгов, и рекомендуем открывать шорт после того, как будет отработан первый импульс вниз», – отметил также финансист.

В то же время, как отмечают аналитики, поводом для снижения цен может стать также избыток предложения, который обеспечивают производители сланцевой нефти в США. По данным сервисной компании Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 10 единиц – до 752 единиц.

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть перешли к снижению. Стоимость «черного золота» марки Brent теряет в стоимости почти 1% и торгуется вблизи отметки $69,5 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $64 за баррель.

Эксперты рынка обращают внимание, что сегодня будут опубликованные денные о запасах сырья в США, что может оказать существенное влияние на стоимость «черного золота».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

Популярный актер потерял сознание и попал в больницу в Москве. / Боевых роботов обучат специфике ведения войны в различных регионах. / Бедных поддержат налоговыми льготами: электорату готовят очередной предвыборный подарок. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»