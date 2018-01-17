«Да вам кажется»: МЧС продолжает убеждать жителей Москвы и Подмосковья, что «кучинская» свалка не смердит

Жители Москвы и Подмосковья продолжают засыпать МЧС жалобами на посторонний неприятный запах в воздухе. Как сообщила пресс-служба ведомства, накануне от жителей региона вновь поступило 28 обращений.

Между тем, как заверяют в МЧС, дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями не выявил превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей.

Однако отмечается, что в течение прошлых суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

В случае ощущения неприятного запаха МЧС рекомендует избегать длительного нахождения на открытом воздухе и ограничить физическую нагрузку. По мере возможности не открывать окна, проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких при себе иметь лекарственные препараты. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок, особенно вдоль автомобильных дорог. При плохом самочувствии обратиться к врачу.

При обнаружении в воздухе посторонних запахов нужно обращаться по Единому телефону доверия Главного управления МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22 или Главного управления МЧС России по Московской области 8 (498) 505-41-70.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», днем ранее жители Москвы и Подмосковья 73 раза жаловались на неприятных запах, однако по официальным данным превышений ПДК вредных веществ также не было.

Напомним, обращения граждан о наличии в окружающем воздухе постороннего запаха (сероводорода) поступают от жителей московского региона с осени прошлого года. В результате проведенных исследований выявлено, что источником зловоний является балашихинский полигон «Кучино», на котором сейчас ведутся работы по дегазации.

Сейчас пробурено уже 55 скважин, в час на полигоне сжигается около 2500 кубических метров газа. Глава Балашихи Сергей Юров заверил, что в конце января неприятный запах от полигона перестанет беспокоить жителей города.

Между тем, судя по публикациям в социальных сетях, местные жители с явным недоверием относятся к успокаивающим заявлениям. «Вонь которую мы чувствуем, она не уменьшится. Во время самой рекультивации, скорее всего вонь увеличится. Молодым мамам, беременным девушкам, пожилым людям лучше покинуть восток Подмосковья хотя бы до ноября 2018 года!» – прокомментировал ситуацию Евгений Ващенко, накануне побывавший на обсуждении проблемы в Общественной палате Балашихи.

Закрытый полигон «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Свалка периодически вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве.

В то же время серьезные опасения у общественников вызывает экстренная дегазация из-за возможных крайне негативных экологических последствий. Так, в ходе «Экспертного совета» правительства Московской области в конце декабря выяснилось, что в процессе экстренной дегазации полигона не проводится фильтрация свалочного газа до его сжигания. По оценке токсикологов, в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. Специалисты опасаются, что в ближайшем будущем суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Судя по официальной информации, в настоящее время взяты пробы свалочного газа, поступающего в высокотемпературную факельную установку, а также выбросов, осуществляемых факельной установкой. Предполагается, что о результатах анализа станет известно в конце января – начале февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

Российских туристов задержали в Мексике из-за депортации армян. / В Подмосковье гибелью подростка на тренировке по плаванию заинтересовался СКР. / В московских аэропортах вновь массовые задержки рейсов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»