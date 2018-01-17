Такси станет дефицитом? В Подмосковье приостановлено 500 разрешений на услуги перевозчиков

В Подмосковье за последний месяц около 500 разрешений на услуги такси приостановлено из-за отсутствия обязательной атрибутики. Из них порядка 70 – только с начала января. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Речь идет о соответствии машин единой цветовой гамме – из основного белого цвета, полос желтого и серого цветов. На авто также должен быть оранжевый фонарь и шашечный пояс.

По словам Трескова, наличие всей атрибутики – залог безопасности пассажиров.

«Единая цветовая гамма областных такси – это еще одно требование, которое дает право на езду по выделенным полосам в Московской области и Москве, и относится ко всем машинам легкового такси, получающим разрешение в первый раз либо повторно в связи с окончанием срока действия», – подчеркнул министр.

Как отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в январе в результате проверки штрафы получили 93 водителя. Кроме того, было выписано также около 50 предписаний о необходимости устранить нарушения в течение трех недель. В противном случае разрешение на услуги такси приостанавливается.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.01.18

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