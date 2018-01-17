В Химках высохло водохранилище: плотина на реке Сходня признана аварийной

Плотина на реке Сходне в подмосковных Химках признана аварийной и нуждается в срочном ремонте. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Бесхозная плотина находится в аварийном состоянии и не обеспечивает подпорный уровень воды. На ГТС (гидротехническое сооружение) отсутствуют шандорные затворы (подвижные конструкции, с помощью которых регулируется уровень зеркала водной поверхности). В результате водохранилище, образованное плотиной, оказалось опорожненным», – прокомментировал ситуацию министр экологии Александр Коган.

Фото: mep.mosreg.ru

Сообщается, что после обследования плотины инспекторы эконадзора начали проверку деятельности ООО «Ваирвибе», которому предоставлена в пользование часть руслового пруда для проведения берегоукрепительных и дноуглубительных работ.

Коган отметил, что, согласно действующему законодательству, если у ГТС отсутствует собственник, администрация городского округа во избежание чрезвычайной ситуации обязана инициировать постановку объекта на учет в Росреестр как бесхозного. После этого плотину необходимо поставить на баланс муниципалитета, разработать проектно-сметную документацию и включить объект в программу ремонта гидротехнических сооружений.

Минэкологии взяло ситуацию с плотиной на Сходне на особый контроль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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