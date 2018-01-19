Зловония «совсем не вредны»: МЧС успокаивает жителей Москвы и Подмосковья в ежедневном режиме

Жители московского региона продолжают жаловаться на неприятный запах, который, как было ранее установлено, исходит от полигона твердых бытовых отходов «Кучино». В этой связи МЧС сообщило об организации ежедневного реагирование сил и средств на каждое из обращений.

«Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», – успокаивают в ведомстве.

Между тем, как уточнили в МЧС, в течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

Сообщается, что непрерывный мониторинг обстановки осуществляется на 56 стационарных постах «Мосэкомониторинга», а также передвижными лабораториями МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия», 19 января в Москве и области метеорологические условия не осложнят экологическую обстановку. Однако при появлении неприятного запаха МЧС рекомендует избегать длительного нахождения на открытом воздухе и ограничить физическую нагрузку, по мере возможности не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.

Как сообщал «Новый День», на полигоне ведутся работы по экстренной дегазации, пробурено 55 скважин, однако система очистки свалочного газа до его сжигания не установлена, что вызывает серьезное беспокойство местных жителей из-за возможных крайне негативных экологических последствий. По оценке токсикологов, в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. Специалисты опасаются, что в ближайшем будущем суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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