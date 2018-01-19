Балашихинское предприятие «Риола-Синтез» уличили в загрязнении воздуха

Балашихинское предприятие «Риола-Синтез» по производству химической продукции – лаков, красок и смолы – оштрафовано за загрязнение воздуха. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, компания нарушала правила обращения с отходами, не провело инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработало проект предельно допустимых выбросов.

По его словам, после многочисленных жалоб горожан на неприятные запахи минэкологии организовало тотальную проверку местных предприятий.

«На сегодняшний день проведено уже 44 проверки, за нарушения природоохранного законодательства привлечены к ответственности 29 хозяйствующих субъектов, сумма штрафов превысила 9 млн рублей, материалы в отношении трех предприятий переданы в суд», – отметил Коган.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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