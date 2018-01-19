МЧС: Свалку «Кучино» накроют материалом от неприятного запаха

Тело полигона твердых бытовых отходов «Кучино», которое источает зловония, будет покрыто специальным материалом от плохого запаха. Как заверили в подмосковном главке МЧС, эта мера «полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу».

Сообщается, что работы на свалке ведутся круглосуточно. Уже пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключили к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит при температуре 1200 градусов.

В марте стартуют основные работы по рекультивации и будет проведено расширение системы до 112 скважин. Планируется также перерабатывать собранный газ в электроэнергию.

Между тем экстренная дегазация проводится без системы очистки свалочного газа до его сжигания, что вызывает серьезное беспокойство местных жителей из-за возможных крайне негативных экологических последствий. По оценке токсикологов, в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. Специалисты опасаются, что в ближайшем будущем суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

При этом жители столичного региона продолжают жаловаться на неприятный запах, который, как было ранее установлено, исходит от полигона твердых бытовых отходов «Кучино». В этой связи МЧС сообщило об организации ежедневного реагирования сил и средств на каждое из обращений.

«Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», – успокаивают в ведомстве 19 января.

Между тем, как уточнили в МЧС, в течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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