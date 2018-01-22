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Понедельник, 22 января 2018, 20:44 мск

Москва

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Движение по «синей ветке» метро восстановлено

В московском метрополитене восстановлено движение по «синей» ветке, нарушенное из-за проблем с кабелем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сообщается, что по состоянию на 14:30 мск движение на Арбатско-Покровской линии «осуществляется в соответствии с графиком».

Напомним, о технических проблемах стало известно в 12:40 мск. В администрации метрополитена заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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