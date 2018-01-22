До выборов президента осталось 55 дней: в школах выясняют политические предпочтения родителей

Образовательные учреждения Подмосковья включились в подготовку к предстоящим 11 марта выборам президента РФ. Руководство одинцовского лицея №10 заинтересовалось политическими предпочтениями родителей учащихся и предложило им заполнить соответствующую анкету.

Как сообщается, уже во вторник директор учреждения МБОУ Одинцовский лицей №10 Валерия Карева ждет «отчёт от классных руководителей», которые поручили «опрос с пристрастием» родительским комитетам. Работа проводится по телефону, через личные сообщения в социальных сетях и мессенджеры, передает odintsovo.info.

Активисты родительского сообщества срочно заполняют табличные формы. Среди собираемых сведений: ФИО родителя и его телефон, адрес родителя по прописке, место работы в Одинцовском районе, место голосования.

Однако самое главное и креативное – то, как проводящий опрос должны обозначить выбор родителем кандидата. «Заполняющий список должен раскрасить (выделить) голосующих в три цвета: зелёный – сторонники действующего главы государства Владимира Путина, желтый – колеблются, за кого голосовать, красный – придут, но голосовать будут за другие партии».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.01.18

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