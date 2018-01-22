Доуспокаивали: вонь, сбой в системе дегазации и вопросы «сверху» к Когану и Воробьеву

Система экстренной дегазации самого известного в России балашихинского полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в минувшие выходные дала первый сбой. Как стало известно, работа факела была приостановлена из-за неисправности датчика температуры.

О том, в чем «ирония» этой ситуации, что источает этот мусорный факел, почему жителям не удастся доказать, что причина их плохого самочувствия в неприятном соседстве с зловонной свалкой, и как Вологде «аукнется» подмосковный мусор, – в материале РИА «Новый День».

Система «надежная», не беспокойтесь...

По словам активиста, участника рабочей группы полигона «Кучино» Евгения Ващенко, о том, что в системе экстренной дегазации была неисправность, активисты узнали сегодня утром из социальных сетей.

«Причина остановки работы факела – датчик температуры. Факел не работал с 6 утра до 14 часов дня (21 января). В настоящее время факел запущен и работает в плановом режиме», – сообщил Ващенко в интервью РИА «Новый День» официальную трактовку событий.

Как отметила ветврач-токсиколог Ирина Куделина, в воскресенье, 21 января, жители близлежащих в свалке районов ощутили сильный неприятный запах.

«С Нового года ветер (южный, в основном) жалел нас, и жаловались на обычную вонь севернее от «Кучи». Вчера днем местные жители часа в 2 дня взвыли от того, как сильно задымилось вокруг факела. Вечером направление ветра изменилось, но и факел стал дымить гораздо сильнее. Часов в семь накрыло дымом и запахом горящего мусора и Восточный округ Москвы», – сказала она в комментарии РИА «Новый День».

Ващенко со своей стороны обратил внимание, что усилившаяся вонь в районе свалки стала следствием изменения направления ветра. «Факел остановился, но, скорее всего, вонь пошла не из-за факела, просто направление ветра меняется», – считает он.

Примечательно, что первый заместитель председателя Экспертного совета Элмурод Расулмухамедов, как отмечают местные жители, связал неисправность факела и ухудшившуюся экологическую обстановку в районе, и обратил внимание, что усиление неприятных запахов доказывает целесообразность работы системы дегазации.

«Кто-то будет еще оспаривать необходимость факела?» – спросил он.

Между тем, по словам Куделиной, чиновники, лоббирующие экстренную дегазацию свалки, пытаются ее оправдать любыми способами.

«Любое событие, чтобы там ни происходило, они – в пользу факела. Воняет вокруг – скажут, что мало скважин, что надо поставить большой факел. Сломался факел – для местных жителей очевидно, что он стал чадить, хуже работать – и эту ситуацию можно оправдать. Это удивительно», – сказала она.

Еще более интересно, что буквально в прошлый вторник, 16 января, гендиректор разработчика проекта рекультивации «Кучино» ЗАО «Спецгеология», горный инженер Борис Трушин на заседании рабочей группы заверял, что поломок в системе опасаться не стоит.

«Он сказал, что вероятность, что она сломается, очень мала, это надежная система. Ну вот видите, какой-то датчик сломается и все. А что будет на момент рекультивации, если что-то сломается? Хоть они и говорят, что там система такая, что газ не будет выходить… а не дай Бог начнет? Компрессоры будут газ выкачивать, и все в атмосферу пойдет…ужас тогда будет», – выразил опасения Ващенко.

Стоит пояснить, что на заседании рабочей группы по «Кучино», которое прошло в прошлый вторник, 16 января, Трушин сообщил, сейчас свалка выделяет больше газа, чем раньше – от 4 до 5 тысяч кубов газа в час.

«Это большая цифра. Но она выделяет (газ), если забирать (вытягивать через скважины). В естественно режиме она меньше выделяет, когда начинаешь отсасывать, процессы ускоряются», – пояснил он.

В этой связи примечательны слова директора Всероссийского института природы, заслуженного эколога РФ, члена Экспертного совета Министерства экологии и природопользования Московской области Андрея Пешкова, который еще до того, как стало известно о выходе из строя факела, отмечал низкий уровень качества работ, которые проводятся в «Кучино».

По его словам, судя по тому, какие работы сейчас проводятся на свалке, улучшений экологической обстановки местным жителям ждать не стоит. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Пешков также раскритиковал работу Трушина, делавшего успокоительные заявления.

«Трушин, с моей точки зрения, человек недостаточной квалификации. На экспертном совете Минэкологии Московской области, где я председательствую в рабочей группе по отходам, мы давали неоднократно негативные оценки тем проектным материалам, которые Трушин изготавливал – это халтура. Он варится в этой сфере, обслуживая полигонщиков в течение длительного времени, но при этом, то, что мы наблюдали – абсолютно безграмотные материалы. Люди не знакомы ни с нормативно-правовой базой, регулирующей обращения с отходами. Они не в курсе тех технологий, которые пытаются проектировать», – подчеркнул Пешков буквально за пару дней до того, как установка вышла из строя.

Какая отрава попадает в воздух, точно неизвестно

На последнем заседании рабочей группы, на котором Трушин заявлял о надежности системы дегазации, также стало известно несколько новых подробностей об экстренной рекультивации «Кучино».

По словам Трушина после запуска факела изменилось направление потока газа. «Если до факела направление потока газа шло из тела полигона наружу, и он выдавливался оттуда, когда появился кислород, это говорит о том, что направление потока изменилось. Идет настройка системы, люди Оливера (Оливер Кайзер, гендиректора копании «Экоком», которая занимается дегазацией) ходят, какие-то скважины прижимают, на которых кислород «полез», сейчас настраивают систему, чтобы она начала наиболее оптимально работать и сжигать, что положено. Оливер говорит, что всю эту систему наладит до конца января. Как только это случится, она будет оптимально работать»», – сказал Трушин и добавил, что концентрация кислорода не превышает 0,01%-0,02%.

Однако Пешков обратил внимание на опасность, которую несет в себе наличие кислорода в газе. «Когда пробурили скважины, свободное поступление свалочного газа увеличилось в разы. Кроме этого, внутрь захоронения был открыт доступ кислороду, что создало предпосылки для возгорания», – отмечал он в статье в «Вечерней Москве».

Трушин также сообщил, что на факеле, который установлен на свалке, есть только фильтры, которые отделяют воду. «Там нет фильтров, которые снимают серу. В факел входит H2S – газ, у которого 1 периметр вредности. Ядовитый газ, если 1 грамм есть – это смерть от удушья. После факела H2S превращается в SO2 – он там другой элемент вредности, у него другие характеристики», – отметил Трушин.

Пешков однако обратил внимание, что пока Экспертный совет и общественность не видели документы о том, что и как фильтруется перед дегазацией.

«Мне хотелось бы взглянуть на те материалы, которые свидетельствуют о том, что что-то фильтруется и как. Разговаривать можно сколько угодно, это сотрясение воздушной массы. А вот документов мы не видели, эти документы на Экспертный совет не предоставляются. По крайней мере, в специализированную рабочую группу по обращению с отходами и населению», – сказал он.

Как считает Пешков, «идет какая-то игра, чтобы максимально снять напряжение легкими движениями руки».

«Но здесь фокусы не пройдут, потому что легкими движениями руки химические процессы не остановить, и там придется что-то делать реально. Что за детские игры? Они что, в игрушки играют со здоровьем людей? Как можно запускать (факел), не поставив необходимые фильтры? А если этого нет, и отравляющие вещества поступают в воздух нерегламентировано и неизвестно какие последствия будут для населения – это вообще преступление», – прокомментировал Пешков ситуацию.

Подмосковное «мусорное эхо» аукнется в Вологде

Другим интересным моментом того заседания рабочей группы стало заявление представителя Минэкологии региона Алексея Филатова, который сообщил, куда именно будут вывозить концентрат фильтрата.

«Концентрат фильтрата будет вывозиться на специализированный полигон, который располагается в другом субъекте РФ», – сказал он и пояснил, что комплекс, который построен в Солнечногорском районе, куда, как предполагалось ранее должны вывозить фильтрат, пока может «разделять его на воду и концентрат фильтрата в объеме 20%».

«В течение этого года комплекс будет модернизироваться, и на него будут устанавливаться вакуумные испарители, которые смогут принимать 20% концентрата, и на выходе будет образовываться один объем супер-концентрата и 19% чистой воды. По итогу, у нас из 100 кубов фильтрата будет образовываться 1 куб суперфильтрата и 99 кубов воды», – сообщил Филатов.

Он также уточнил, какому из регионов посчастливится принимать фильтрат из «Кучино» на первых порах. «Есть полигон в Вологде, он построен с учетом всех необходимых экологических решений – в том числе, у него есть в основании гидроизоляционная мембрана, которая препятствует проникновению фильтрата в подземные воды. Этот полигон будет принимать, он имеет лицензию. Там жилья рядом нет», – сообщил он.

Как уточнил Трушин, отсутствие «рядом» жилья означает, что этот полигон находится от Вологды «примерно в 35 км», и «наверное, километрах в 5-ти» вокруг него нет никаких последний.

Вы ничего не докажете

На том же заседании рабочей группы по «Кучино» выяснилось, что местные жители не могут зафиксировать то, как выбросы влияют на их здоровье.

«Ночью спать невозможно, дышать нечем. Удушье, во рту сухо, ходишь целый день с головной болью. В карточку врачи не хотят писать о том, что вы плохо себя чувствуете. Поэтому никакой информации точной вы не получите», – пожаловалась местная жительница Наталья Дмитриевна.

Она обратила внимание, что справок о том, что на здоровье влияет именно свалка «Кучино», получить невозможно.

Как пояснил директор Всероссийского института природы, прямой зависимости состояния здоровья от экологических факторов действительно установить сложно. «На состояние здоровья влияет много факторов: социальные, экологические, генетические, наследственные. Плохая экологическая обстановка влияет на здоровье населения – это факт, другое дело – в суде разбираться с виновником ухудшения состояния здоровья сложно» – отметил Пешков.

Он также добавил, что врач «не будет подставляться и давать прямое заключение, даже если он так думает», если нет прямого доказательства, что на самочувствие человека повлияла именно свалка или ее испарения.

Как пояснила Куделина, врачи «стараются давать только сопутствующие диагнозы».

«В травмированной ткани в результате интоксикации легко поселяются микроорганизмы – вирусные, бактериальные, которые уже вызывают вторичные заболевания и проявляются на фоне общей интоксикации организма. Врачи либо просто не договаривают, либо не делают биохимического анализа крови, что надо бы», – сказала ветврач-токсиколог.

«Если мы говорим об отравлении только серосодержащими веществами, превышение серы в крови ведет к тому, что образуется сульфгемоглобин вместо оксигемоглобина. Молекулы гемоглобина присоединяют серу, она прилипает (к стенкам сосуда), это практически необратимая реакция – в зависимости от того, какой процент сульфгемоглобина, может быть летальный исход, частичная эмболия – проникновение серы в кровеносную систему», – подчеркнула Куделина.

Она пояснила, что это «было бы безобидно, если б был один сероводород, но там огромная совокупность этих элементов, которые синергируют друг друга». При этом токсиколог добавила, что в свалочном газе обычно присутствует от 10% до 30% аммиака. «Уже с ним получаются страшные сочетания, но они (официальные структуры) решительно не упоминают об этом», – сказала Куделина.

В этой связи она вновь обратила внимание, что точной информации о том, что же сжигает факел, до сих пор не предоставлено.

«Предоставили документы по 160 элементам. Ну как предоставили – в Интернет выложили – на сайте администрации города Балашихи был доступен этот анализ. Если проанализировать сжигание даже этих 160 элементов в указанном процентном соотношении, то будут образовываться очень агрессивные химические соединения, которые тянут на химическое оружие. А обычно в Европе, в Америке в таких случаях как минимум на 400 элементов делают анализ», – констатировала она.

«Вы там держитесь...»

Так или иначе, представитель Минэкологии Подмосковья Филатов констатировал, что ближайшее время «кучинцам» расслабляться нельзя. «Все работы, которые предусмотрены в проекте рекультивации: бурение скважин, формированием склонов и создание берм (пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса выемки) – будут делаться в первоочередном порядке, поскольку они связаны с тем, что в результате этих работ могут наблюдаться повышенные выбросы биогаза в атмосферный воздух. Конкретные сроки я назвать не готов. Но все это будет делаться в течение 2018 года», – сообщил он.

В этой связи некоторые местные жители надеются, что когда будут проводиться самые активные работы, власти их предупредят и попытаются хоть как-то помочь, поскольку в этот период вонь будет невыносимая. В соцсетях даже обсуждается возможность эвакуации.

Между тем Пешков выразил скептицизм по поводу помощи местным жителям и улучшения ситуации в ближайшее время.

«У нас народ наивный такой. А почему весь Челябинск не эвакуируют? Там очень плохо живется. Или Магнитогорск, например? Там круглогодично весьма неприятная экологическая обстановка. На это и средств нет, и нормативной базы нет. Это все уловки – нас эвакуируют, сейчас станет лучше. На основании чего станет лучше? Есть ли основания мечтать о том, что станет лучше? Я, может быть, пессимист, но скорее я реалист. Я предполагаю, что при том подходе, который на сегодняшний день имеется, существенного улучшения (ситуации) в ближайшие полгода не предвидится. Та ситуация, которая сейчас пару месяцев длится, и то, что делают областные власти, без последствий не останется», – заключил он.

Однако небольшая надежда все же есть. Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», информация о том, как на самом деле проводится экстренная рекультивация «Кучино», уже дошла до Кремля.

«Верхушка» недовольна Воробьевым (Андрей Воробьев, подмосковный губернатор) и Коганом (Александр Коган, глава минэкологии региона). Счетная палата думает о проверке выделения бюджетных средств на экстренную дегазацию» – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.01.18

Автор знаменитых детских песен Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище. / В Москве сотрудники аэропорта «Шереметьево» попались на вымогательстве. / Первый «криминальный» скандал на выборах-2018 удалось замять. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»