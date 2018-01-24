«Золотое мусорное дно»: в Подмосковье готовится к расширению «закрытый» со скандалом полигон «Кулаковский»

Мусорный коллапс в Подмосковье и замалчивание экологических проблем региона дает основания говорить о том, что пресловутую «мусорную мафию», о которой говорят уже на всех уровнях, ищут совсем не там. По сути, в Московской области создана целая система, которая позволяет принимать любые решения относительно работы мусорных полигонов в обход мнения населения.

Очередной пример – полигон «Кулаковский» в Чеховском районе Подмосковья, который был «закрыт» после голодовки местных жителей 1 сентября 2017 года, но остается действующим, согласно государственному реестру объектов по размещению отходов.

Подготовка к расширению свалки?

Как сообщила в интервью РИА «Новый День» представитель инициативной группы по закрытию полигона ТБО «Кулаковский» Людмила Бурова, на сегодняшний день свалка действительно приостановила свою деятельность по загрузке отходов.

«У нас приостановлена загрузка полигона с 1 сентября. Но дальнейшие процессы нас очень волнуют. Сколько бы мы не требовали, сколько бы мы не просили, никакого официального документа о закрытии нет, а если нет документа, то дальнейшие действия не могут предприниматься. Не могут выделяться средства на рекультивацию, нельзя вступить в областную программу по рекультивации – нельзя ничего сделать», – сказала Бурова.

Она отметила, что за это время администрация района только создала «бюджетное учреждение для поддержания безопасности остановленного полигона и предотвращения выброса газа и возгораний».

«Предполагался бюджет для этой организации в 3 млн, чтобы они поддерживали полигон в достаточно безопасном состоянии для окружающей среды и для жителей, пока не начнется рекультивация», – пояснила представитель инициативный группы и добавила, что по существу эта структура выступает посредником.

«В результате, заключен договор с неким ООО «Биорем» для того, чтобы они на безвозмездной основе для нашего бюджетного учреждения засыпали свалочное тело достаточным слоем земли, чего на сегодняшний день не происходит. Он («Биорем») занимался засыпкой грунта и полигона «Кучино». Экспертный совет при министерстве экологии Московской области посоветовал этот «Биорем» нашей администрации», – уточнила она.

По словам Буровой, «Биорем» сейчас завозит «мизерное количество грунтов» на полигон, но местная администрация всячески их поддерживает, заступается и говорит, что грунта сейчас нет.

«Они за полгода не сделали практически ничего: 30% свалочного тела покрыто грунтом, а у них до июня контракт», – подчеркнула представитель общественности.

В этой связи Бурова обратила внимание, что представители инициативной группы уверены, что все это происходит не случайно, и отметила, что документ о закрытии, скорее всего, существует, хотя в официальных базах данных его нет.

«У нас есть информация, что такой документ все-таки есть и он подписан Воробьевым (Андрей Воробьев – губернатор Московской области). Мы даже поняли, почему его не показывают. По всей вероятности, в документе говорится о том, что полигон ТБО «Кулаковский» закрыт с остаточной вместимостью, дополнительной емкостью для дозагрузки – точную формулировку не знаю», – заявила Бурова.

Таким образом, как полагают представители инициативной группы, становится понятно, почему сейчас активные работы на полигоне не производятся. «Если полигон закрыт с остаточной вместимостью, то потом это может выглядеть так, что будут дозагружать», – выразила опасения она.

Очередная уловка Минэкологии?

По мнению Буровой, сейчас с полигоном сложилась «тупиковая ситуация».

«Сейчас машины с мусором не ходят. Но у нас такие были выбросы запахов. Мы неоднократно жаловались и в министерство экологии, и в нашу администрацию, но никто никаких мер не принимал по большому счету. Роспотребнадзор всегда говорил и продолжает говорить, что у нас наличие вредных веществ в воздухе находится в пределах ПДК, на этом все заканчивается. Накануне ночью была невыносимая вонь с запахом гари, полигон окутан дымкой. Судя по запаху, снова где-то жгли синтетику, запах все тот же, «накрыло» в радиусе трех километров. МЧС не отреагировало. Есть даже подозрения, что по ночам там все-таки принимают отходы», – сказала Бурова.

По ее словам, полигон и до этого «варварски» эксплуатировался. «У нас засыпали достаточно глубокое озеро в районе песчаного карьера. При добыче песка образовалось озеро – 2 гектара. Они расширяли свалочное тело, возили туда мусор и засыпали это озеро. Прямо в открытую. А это земли лесфонда. Они все это засыпали под эгидой какого-то соглашения с лесфоном, ни аренду не брали, ничего, просто засыпали и сказали, что у них есть соглашение», – сказала Бурова.

При этом представитель инициативной группы обратила внимание, что сейчас рекультивация полигона «Кулаковское» предполагается и на той территории лесфонда, которая была засыпана мусором по «соглашению».

«То есть за что мы боремся – по идее, нам успокоиться надо – будут рекультивировать полигон, но власти в лице Минэкологии поставили вопрос следующим образом: мы будем рекультивировать полигон полностью вместе с лесными землями, так как они захвачены мусором. А Коган (Александр Коган, глава Минэкологии региона) неоднократно уже подчеркивал, что мусороперерабатывающие, мусоросортировочные предприятия будут организовываться на местах бывших полигонов в том случае, если к ним будет возможно присоединить дополнительные земли – это как раз наш случай. Мы получим ту же саму свалку только уже узаконенную», – пояснила она.

Она отметила, что в России сейчас сортируют в лучшем случае только 30% фракций, а по общей статистике – 15%. «Все остальное будет оставаться на полигоне. На этих самых дополнительных землях. У нас 100-процентная убежденность, что торможение по официальному закрытию полигона, по вступлению в рекультивацию происходит ровным счетом потому, что процедура перевода земель лесфонда – 7, 3 гектара – продлится до 2019 года», – сказала она.

Такой план, как считают активисты, был подготовлен уже давно. «Нам один раз по нечаянности показали дорожную карту – там все это было прописано. Там были даже такие пункты как «формирование мнения губернатора о необходимости перевода земель лесфонда». Потом все это попрятали, но, по сути, происходит именно то, что было отражено в этой дорожной карте», – подчеркнула Бурова.

Предновогодний подарок

Представитель инициативной группы также сообщила, что пока экстренное закрытие полигонов, в частности ТКО «Кулаковский», при «общем плачевном состоянии мусороперерабатывающей отрасли» привело не только к образованию несанкционированных свалок, но и несанкционированных мусоросжигательных точек.

«29 декабря мы обнаружили ни много ни мало две мусоросжигающие печи с открытым выбросом на расстоянии 300 метров от детского сада. Там в районе промзоны арендован ангар, днем они туда открытым образом завозили отходы 1 класса опасности – шприцы, ампулы, медицинские отходы – это же скандал!» – возмутилась она.

По ее словам, предположительно эти мобильные печи были установлены около 8 месяцев назад. Примечательно, что подобные мусоросжигательные печи были обнаружены ранее, в 2015 году, на самом полигоне.

«Мы обнаружили мусоросжигающие точки на самом полигоне, их оттуда убрали, тогда, видимо, они появились с другого бока. Работники сказали, что давно уже там работают, а работники там – бомжи – два человека», – отметила Бурова.

«Мы вызвали полицию, вызвали МЧС, МЧС приехали, затушили эти печи. Мы зафотографировали все эти шприцы. Мы предполагали, что приедет следственная группа, что опечатают полигон, ангар, все эти отходы», – отметила представитель инициативной группы.

Однако, по ее словам, уже на следующий день все следы экологического преступления исчезли. «Ни отходов, ни печей утром уже не было. Мы предполагали, что будут выпускаться какие-то коммюнике об организации расследования. В принципе, по законодательству, это считается административным правонарушением, но можно было вывести это на уголовное дело – мы считаем, что его нужно было завести, потому что это умышленное причинение вреда здоровью граждан, причем большой группы граждан», – подчеркнула она.

По факту, как сказала Бурова, разбирательством занимается участковый, никакой информации о ходе расследования – нет. «Я скажу более, у нас еще одни печи обнаружены в районе поселка Гидросталь – там тоже промзона есть. Жители многократно жаловались, что никакие меры не принимаются», – отметила она.

А что рекультивируют? У нас полигонов – нет

Активистка обратила внимание и на другую сторону «мусорной» проблемы, отметив, что полигон ТКО – это инженерное сооружение, а по сути «полигоны», о которых сейчас говорят, – ни что иное как свалка.

«Полигон – это инженерно-технические сооружения с присутствием там разных слоев, организация дегазационных систем – не 20 метров, а с момента основания. Но мы-то с вами имеем стихийные свалки. Почему они получили проблему с «Кучино» и получат проблемы дальше. Стихийную свалку по законодательству нужно ликвидировать, но каждый здравомыслящий человек понимает, что вывести все это некуда. У нас не существует технологии по рекультивации стихийных свалок. Нужно искать технологии для переработки и обезвреживания того, что остается», – подчеркнула она.

В этой связи Бурова обратила внимание, что к научному сообществу для решения этих проблем власть не обращается, а все решения в этой сфере «отданы на откуп» Экспертному совету при минэкологии области.

«Коган эту структуру создал в недрах своего министерства в 2015 году. Туда приглашаются как бы специалисты – там разные направления, в том числе по мусорной отрасли. Все решения по созданию нового проекта, переводу земель лесфонда принимается ни много нимало Экспертным советом. Но вы понимаете, какая ситуация – Экспертный совет не в праве принимать окончательное решение, он может только рекомендовать, посоветовать министерству принять то или иное решение, но окончательно решение за министерством», – сказала активистка и добавила, что, по существу, во всех отписках от минэкологии и других структур объяснения мотивируются решениями Экспертного совета.

«Так они протаскивают непопулярные и незаконные решения», – считают в инициативной группе.

«Никто не обращается к научному сообществу. Что может решить Расулмухамедов (первый заместитель председателя Экспертного совета Элмурод Расулмухамедов, бывший владелец «Русского лото»), который вдруг решил посвятить себя экологии? Почему он должен решать судьбу населения Московской области? Мы до си пор не можем подтвердить его квалификацию в области экологии», – добавила Бурова.

В этой связи она также озвучила общее мнение, которое складывается у населения относительно того, что сейчас происходит в мусорной отрасли.

«Идет передел сфер влияния в мусорной отрасли, передел собственности, всех мелких они убирают. Мусор не кончится никогда, это всегда будет золотым Клондайком», – сказала Бурова.

Она также отметила, что местных жителей, которые пытаются бороться с ситуацией «травят», однако отступать они не намерены.

«У нас неоднократно пытались создать группы (фейковые группы в соцсетях), но они сходили с дистанции. Но еще на это приходится силы тратить. Нас уже «травили»: у людей, которые занимаются бизнесом, входят в состав инициативной группы, по 22 проверки проходило со всех структур. Анонимки на нас писали… Это ужас! Сейчас немного успокоились после голодовки. Пока преодолели», – сказала Бурова.

Напомним, полигон «Кулаковский» действовал с 1966 года, его площадь более 13 гектаров. 1 июня, жители Манушкино начали бессрочную голодовку до закрытия свалки.

27 июня губернатор Воробьев заявил о том, что полигон будет закрыт.

В июле работа «Кулаковского» решением суда была приостановлена, завоз мусора прекращен. Вечером, 31 августа, на полигоне появилась вывеска о его закрытии, но в государственном реестре он до сих пор значится, как действующий.

Москва, Мария Вяткина

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