В Подмосковье зафиксирован очередной массовый мор рыбы

В подмосковном Егорьевске из-за сброса неочищенных сточных вод в нагульных прудах погибла рыба. За расследование причин замора уже взялись прокуратура и Минэкологии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

По предварительным данным, сброс нечистот в пруды произошел с производственной площадки ООО «Санпласт», которое занимается приемом и переработкой пластиковых отходов.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, по факту загрязнения возбуждено дело об административном правонарушении. После лабораторных исследований будет рассчитан нанесенный ущерб. Его предъявят нарушителю к возмещению вместе со штрафом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

У россиян прибавилось оптимизма на счет будущего страны. / «За права жителей Московского региона!»: в мэрию Москвы направлена заявка на проведение социального марша. / В Москве обнаружен скелет мужчины, умершего более года назад. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»