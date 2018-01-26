Без гарантий: скважины в «Кучино» обвяжут термопленкой

В подмосковной Балашихе все скважины на теле полигона «Кучино» обвяжут термопленкой, чтобы исключить непроизвольный выход газа. Как сообщил заместитель директора компании «Экоком» Вадим Дьяконов, исчезновение неприятных запахов эта мера не гарантирует.

По его словам, пленку планируется засыпать грунтом, чтобы ее не сорвал ветер. После этого специалисты намерены сделать замеры и выяснит, есть ли запах над скважиной или нет, передает РИАМО.

При этом Дьяконов признал, что нельзя гарантировать полное исчезновение запаха – «какой-то эффект эта пленка даст, но полностью запах она не устранит».

По его словам, работы завершатся 31 января.

Напомним, «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Полигон периодически вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве. При этом в ходе экстренной дегазации мусорки не соблюдается технология по очистке свалочного газа до его сжигания, что грозит обернуться крайне опасными последствиями для здоровья населения. По оценке токсикологов, компоненты, которые сгорают в факеле, сравнимы с химическими атаками, которые проводили американские войска во Вьетнаме.

В настоящее время на полигоне «Кучино» пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит внутри факельной установки при температуре 1200 градусов. Предполагается, что в марте со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.01.18

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