В резиденции Воробьева тоже запахло: минэкологии грешит на «Союзснаб»

В подмосковном Красногорске, где базируются региональные власти, местные жители активно жалуются на неприятные запахи. Как сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области, по данному факту проводится проверка.

«Инспекторы эконадзора взяли пробы воздуха в Красногорске, вблизи предприятия ОАО «Союзснаб», которое занимается производством пищевой продукции. Лабораторный анализ проб будет проведен в рамках административного расследования, начатого после многочисленных обращений горожан, жалующихся на неприятные запахи, которые периодически распространяются с производственной площадки предприятия», – говорится в сообщении минэкологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, «Союзснаб» находится на особом контроле: за последние два года здесь четырежды проводились проверки, ОАО привлекалось к административной ответственности. После этого на предприятии провели модернизацию оборудования, которая позволила довести степень очистки выбросов с 83 до 97%. После этого количество жалоб на какое-то время снизилось, однако в последние недели вновь начались обращения.

По итогам анализа проб воздуха и проверки производственной площадки предприятия будет принято решение о мерах административного воздействия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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