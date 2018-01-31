Определены города-тихони Подмосковья

Подмосковное управление Госадмтехнадзора составило рейтинг самых спокойных и тихих городов региона по итогам 2017 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», список возглавили Коломна, Бронницы, Домодедово и Восход.

В ведомстве отметили, что количество обращений с жалобами на шум, поступивших из этих муниципалитетов, на тысячу жителей составляет 0,1 и менее. «Это, несмотря на то, что в Коломне число жителей приближается к 200 тысячам человек, а в Домодедово давно перевалило за этот показатель», – обратила внимание главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

По ее словам, это не единственные «стотысячники – тихони». В двадцатку лидеров также вошли Химки (0,5 обращений на тысячу жителей), Ступино (0,5), Подольск (0,5), Клин (0,4), Жуковский (0,4), Серпухов (0,2), а также Раменский район (0,3).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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