На «фиолетовой» ветке метро снова произошло ЧП

Сегодня утром в Москве на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метрополитена были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сообщается, что ЧП произошло в утренний час пик. С 8:25 до 8:30 в движении поездов был сбой, однако после интервалы удалось сократить.

Что именно произошло с пассажиром, не уточняется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

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