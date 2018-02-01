В Подмосковье строительная фирма задолжала 165 млн рублей

В подмосковной Истре строительная фирма заподозрена в уклонении от уплаты налогов на 165 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с января 2012 по декабрь 2014 года один из сотрудников компании, ответственный за ведение бухгалтерской отчености, записывал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения. Увеличивая сумму налогового вычета по фактически отсутствующим финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, фирма недоплатила более 165 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

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