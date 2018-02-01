В школах и детсадах Балашихи введут «мусорные» уроки

Подмосковные власти планируют ввести в школах и детсадах подмосковной Балашихи специальные уроки по правильному обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Для нас тема экологии в Балашихе первостепенная. Мы постепенно должны учить людей тому, как правильно обращаться с твердыми бытовыми отходами. В школах и детских садах города мы планируем ввести уроки по раздельному сбору мусора», – цитирует Юрова телеканал «360».

По словам главы Балашихи, до конца весны 2018 года на территории городского округа планируется обустроить 250 контейнерных площадок, переоборудованных под раздельный сбор мусора. Сейчас в городе есть 141 такая площадка.

Как сообщал РИА «Новый День», минэкологии Московской области ранее выступило с инициативой введения должности «мусорного детектива». «Это будут наделенные полномочиями инспекторы, которые будут заниматься только соблюдением правил и порядка раздельного сбора мусора», – заявлял ранее глава министерства Александр Коган.

Напомним, подмосковная Балашиха стала известна на всю Россию в прошлом году после прямой линии президента РФ Владимира Путина, которому местные жители пожаловались на соседство с вонючей мусорной свалкой «Кучино». После закрытия полигон отходов находится под пристальным вниманием экологов и общественности, и по-прежнему регулярно вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве.

Власти Подмосковья инициировали дегазацию «Кучино», но при реализации этого проекта не соблюдается технология по очистке свалочного газа до его сжигания, что грозит обернуться крайне опасными последствиями для здоровья населения. По оценке токсикологов, компоненты, которые сгорают в факеле, сравнимы с химическими атаками, которые проводили американские войска во Вьетнаме.

Москва, Мария Вяткина

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