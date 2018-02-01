Зампред Мособлдумы назвал два крупных изъяна в системе онлайн-заявлений в первый класс

Сегодня в Московской области началась подача электронного заявления для поступления детей в первый класс. По мнению заместителя председателя Московской областной думы, руководителя фракции «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина, такая система имеет как плюсы, так и ряд минусов.

«Благодаря введению в прошлом году возможности подачи электронного заявления в первый класс, существенно облегчилась жизнь как родителей, так и школ. Система автоматическая, сама предлагает школы, закрепленные за адресом регистрации. Родители могут выбрать три школы, при этом, зачисление в одну из школ по месту прописки гарантировано. В остальные – при наличии мест. Как мне кажется, это освобождает от очередей, ликвидирует «коррупционную составляющую», трату времени и существенно облегчает процесс поступления в школу», – отметил Чистюхин.

В то же время он обратил внимание, что у этой системы есть два основных «изъяна», над которыми министерству образования области еще надо поработать.

«Во-первых, есть категория родителей, которая до сих пор на «вы» с Интернет-технологиями, и у них возникают серьезные проблемы с онлайн подачей заявлений, сканированных документов. Я думаю таким родителям можно разрешить подавать заявления и документы в привычном порядке, – сказал зампред Мособлдумы.

По его словам, вторая проблема, которую высказывают родители, связана с тем, что онлайн-прием заявлений для всех одинаков: и для коренных жителей, и для только что вставших на временный регистрационный учет жителей, прибывших из других регионов, в том числе, из стран ближнего зарубежья.

«Получается, что местный коренной житель не всегда может определить своего ребенка в интересующую школу по причине того, что все места в ней уже заняли дети, которые временно проживают на данной территории. Я ни в коем случае не пытаюсь делить детей на чужих и своих, но у местных жителей должно быть преимущество и достичь его можно, например, установив порядок, по которому электронные заявления от граждан, постоянно проживающих на территории муниципалитета, принимаются, например, с 1 февраля, а для остальных – с 1 марта», – заявил Чистюхин.

Он также отметил, что, согласно государственной программе Московской области «Образование Подмосковья на 2017−2025 годы», до 1 января 2021 года будет построено 230 школ, 107 из них – за счет внебюджетных источников, но пока это не решает всех проблем.

«Конечно, новые школы строятся: в Люберцах, Ивантеевке, Долгопрудном, в Раменском районе. Однако есть муниципалитеты, к примеру, наукоград Жуковский, где жители постоянно увеличивающегося микрорайона №5 ещё с 1990-х годов ждут появления школы. Однако на пустыре, закадастрированном по документам для размещения школы, в летнее время организуют частную зону отдыха», – подчеркнул Чистюхин.

«Появление новых школ – это один из основных способов в полном объеме ликвидировать вторые смены в подмосковных школах. Поэтому работа по строительству новых школ будет продолжена», – заключил зампред Мособлдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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