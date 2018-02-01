ЧП на «фиолетовой ветке» метро заинтересовался СКР

В Москве по факту смерти 58-летней женщины в метро на станции «Пушкинская», организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня утром на «фиолетовой» ветке столичного метрополитена. Женщина 1960 года рождения, находясь за границей края платформы, наклонилась в сторону и получила удар от проезжающего поезда. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро произошел с 8:25 до 8:30. После интервалы удалось сократить.

После этого в твиттере подземки появилась «просьба» – не заходить за ограничительную линию у края платформы.

В комментариях к этой записи тут же появились недовольные сообщения жителей города о том, что «фиолетовая» ветка перегружена и люди в час пик «звереют» толкают друг друга на рельсы.

Напомним, в последнее время на Тананско-Краснопресненской линии постоянно происходят ЧП: последний инцидент был 31 января, до этого – 25 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

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