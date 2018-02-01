российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 февраля 2018, 19:48 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП на «фиолетовой ветке» метро заинтересовался СКР

В Москве по факту смерти 58-летней женщины в метро на станции «Пушкинская», организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня утром на «фиолетовой» ветке столичного метрополитена. Женщина 1960 года рождения, находясь за границей края платформы, наклонилась в сторону и получила удар от проезжающего поезда. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро произошел с 8:25 до 8:30. После интервалы удалось сократить.

После этого в твиттере подземки появилась «просьба» – не заходить за ограничительную линию у края платформы.

В комментариях к этой записи тут же появились недовольные сообщения жителей города о том, что «фиолетовая» ветка перегружена и люди в час пик «звереют» толкают друг друга на рельсы.

Напомним, в последнее время на Тананско-Краснопресненской линии постоянно происходят ЧП: последний инцидент был 31 января, до этого – 25 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

Зампред Мособлдумы назвал два крупных изъяна в системе онлайн-заявлений в первый класс. / «Приехали»: Собянин анонсировал рост тарифов на парковки. / Смерть в наушниках: в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Московский метрополитен

На «фиолетовой» ветке метро снова произошло ЧП

Технический сбой привел к давке на станциях фиолетовой ветки метро в Москве

ЧП на фиолетовой ветке московского метро: на рельсы упал пассажир

Движение по «синей ветке» метро восстановлено

ЧП в московском метро: «встал» участок «синей» ветки

В московском метро застрял поезд

В Москве полицейский спас пассажира, бросившись под поезд в метро

ЧП в московском метро: на фиолетовой ветке дважды произошел сбой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,

Новости партнеров