В Москве пьяный студент упал на рельсы в метро

В Москве пьяный студент упал на рельсы в метро, однако его успели спасти полицейские. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, ЧП произошло сегодня около 7 утра на станции «Таганская» кольцевой линии столичного метрополитена. «19-летний молодой человек в алкогольном опьянении упал на пути. Сотрудники УВД на метрополитене оперативно достали его на платформу и отвели в комнату полиции», – цитирует Мышляева РИА «Новости».

Известно, что пострадавший – студент средне-специального училища – сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Москва, Мария Вяткина

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