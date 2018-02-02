Недвижимый кризис: в Подмосковье третий год «буксует» рынок новостроек

С 2015 года объем предложения новостроек в Московской области сократился почти на треть. При этом в регионе усиливается тенденция разрыва между объемами рынка Подмосковья и старой Москвы в пользу последней. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные компании «Миэль – новостройки».

«По сравнению с максимальными показателями II квартала 2015 года суммарный объем предложения сократился на 31,9%. Основная причина – недостаточная активность девелоперов, а также относительно высокий уровень спроса на подмосковную недвижимость», – прокомментировала ситуацию генеральный директор компании Наталья Шаталина.

Вместе с тем, она обратила внимание, что сейчас объем предложения новостроек в границах старой Москвы более чем на 9% превосходит показатель в области, где за последние 2,5 года на рынок вышло всего 2 новых проекта. В это же время в старой Москве было реализовано 10 новых проектов, не считая элитного сегмента.

В исследовании также отмечается, что в IV квартале 2017 года объем всего предложения на первичном рынке в Подмосковье сократился на 6,0% до 2,6 млн кв м. Средневзвешенная цена предложения составила 85 000 рублей за кв м. В экономклассе жилье стоило 74 600 рублй за кв м, в комфорт-классе – 80 000 рублей за квадрат, в бизнес-классе – 149 000 рублей за кв м.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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