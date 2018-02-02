В Подмосковье зафиксирована вспышка кори

В подмосковной Ивантеевке госпитализированы шестеро детей с подозрением на корь. Заболевших доставили из частного сектора по скорой в инфекционное отделение местной больницы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Первоначально у детей заподозрили ОРВИ, но потом стало известно об их контакте с заболевшим корью в семье лиц без определенного места жительства, уточняет РИАМО.

Сообщается также, что в Ивантеевке располагается отделение реабилитации Пушкинского комплексного центра социального обслуживания, но там заявляют об отсутствии больных.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.02.18

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