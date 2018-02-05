В Подмосковье восстановлено электроснабжение, нарушенное снегопадом

В Подмосковье накануне из-за сильного снегопада аварийные отключения электроснабжения произошли в 14 муниципалитетах. Света лишились жители Пушкинского, Щелковского, Ногинского, Наро-Фоминского, Ступинского, Можайского, Дмитровского районов, а также Чехова, Истры, Мытищ, Рузы, Коломны, Балашихи и Домодедова, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

К 8 утра понедельника без света по-прежнему оставались три муниципальных образования – Балашиха, Коломенский и Орехово-Зуевский районы. Это в общей сложности 53 населенных пункта, где проживают 8400 человек.

Для восстановления электроснабжения была проведена опиловка 187 деревьев. К 8:30 работы завершились – «электроснабжение было восстановлено».

«Общая группировка, привлеченная на 05.02.2018 к аварийно-восстановительным работам составляет: от РСЧС 1594 человек 332 единиц техники, от МЧС 258 человек 52 единицы техники», – отмечают в ведомстве.

В период прохождения циклона спасатели рекомендуют «по возможности не покидать свои дома». Водителей просят отказаться от личного автотранспорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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