В районе «Кучино» вновь зафиксирован выброс сероводорода

В подмосковной Балашихе в районе полигона «Кучино» была вновь превышена концентрация сероводорода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба МЧС.

«В течение суток на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при ощущении неприятного запаха избегать длительного нахождения на улице, по мере возможности не открывать окна, проводить влажную уборку, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких желательно иметь при себе иметь лекарства.

Напомним, «Кучино» уже давно находится под пристальным вниманием экологов и общественности. Полигон периодически вызывает нарекания в связи с неприятными запахами, которые ощутимы, в том числе, в Москве.

В настоящее время на полигоне «Кучино» пробурено 55 скважин для сбора биогаза, которые подключены к факельной газосжигательной установке. Сжигание происходит внутри факельной установки при температуре 1200 градусов. Предполагается, что в марте со стартом основных работ по рекультивации систему расширят до 112 скважин.

Опасения общественности вызывает то обстоятельство, что в этой схеме не установлена система по очистке свалочного газа до его сжигания, что грозит обернуться тяжелыми последствиями для здоровья населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.18

Дагестанским чиновникам предъявили обвинения. Решается вопрос об аресте. / Москва vs зима: cтолица не справляется с последствиями «снежного Армагеддона». / Допинг-офицеры потребовали список российских футболистов на ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»