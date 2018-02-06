Погибшему в Сирии летчику присвоено звание Герой России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику Су-25 майору Роману Филипову звания Герой России посмертно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», – говорится в тексте указа.

Как сообщал «Новый День», тело пилота, который погиб в Сирии 3 февраля, сегодня было доставлено в Подмосковье, 8 февраля его планируется похоронить на родине летчика – в Воронеже.

Филипов погиб в провинции Идлиб, где боевики уничтожили его «Су-25» во время выполнения задания по патрулированию. Выпущенная террористами из ПЗРК ракета попала в двигатель штурмовика на высоте около 4 километров. Летчик успел катапультироваться из горящего самолета, однако уже на земле вступил в бой с боевиками и погиб. Пилот до последнего отстреливался от боевиков из табельного пистолета. Но когда ситуация стала безвыходной, офицер подорвал себя ручной гранатой, чтобы не попасть в плен.

Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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