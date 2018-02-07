ЧП в московском метро: произошел сбой в работе билетных автоматов

Сегодня в московском метрополитене произошел сбой в работе автоматов по продаже проездных билетов и для пополнения транспортных карт. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

«Часть автоматов по продаже билетов, расположенных на станциях Московского метрополитена, временно не работают. Весь набор сервисов доступен в кассах. Мы работаем над устранением неполадок», – говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена заверили, что во время сбоя кассы работают в усиленном режиме – открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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