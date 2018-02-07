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Среда, 7 февраля 2018, 17:02 мск

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Подмосковные мусоропереработчики оштрафованы за загрязнение воздуха

В Подмосковье за загрязнение воздуха оштрафовано пушкинское предприятие по мусоропереработке «РИО-Полимер», у которого к тому же не оказалось лицензии на лицензии на работу с материалами IV класса опасности. Как сообщила пресс-служба регионального Минэкологии, нарушитель не только оштрафован – решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки ООО «РИО-Полимер», перерабатывающее пластик и полимерные отходы, было установлено, что источниками загрязнения воздуха являются система вентиляции и пост термической обработки пластика, которые действуют без проекта предельно допустимых выбросов. Кроме того, у «РИО-Полимер» не оказалось лицензии.

Предприятие и его руководитель оштрафованы за загрязнение воздуха. Материалы дела направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность.

Москва, Ольга Ветрова

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