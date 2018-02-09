российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 февраля 2018, 18:10 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

В Подмосковье два ресторана «Бургер Кинг» попались на загрязнении экологии

Фото: mep.mosreg.ru

В Подмосковье двум ресторанам сети «Бургер Кинг» грозит штраф на общую сумму более 1,5 млн рублей за экологические нарушения. В отношении заведений в Реутове и Балашихе составлено 10 протоколов об административных нарушений. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По данным министерства, обслуживанием ресторанов занимается ООО «БУРГЕР РУС», однако выяснилось, что организация не разработала необходимую разрешительно-техническую документацию по охране атмосферного воздуха и обращению с отходами. Кроме того, не были предоставлены сведения для ведения кадастра отходов. Теперь представителей компании вызвали в отдел государственного эконадзора для рассмотрения протоколов и наложения штрафов. Кроме того, организации выдадут предписание об устранении нарушений и разработке необходимой документации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.18

Национал-большевики назвали Павла Грудинина предателем народа. / Медведев свое «отработал»: Путину в правительстве «четвертого срока» потребуется новый премьер. / Скончался актер из фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» Дмитрий Бузылев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

СКР подтвердил: высокопоставленная чиновница из Балашихи попалась на крупных махинациях

Всемогущий Мособлизбирком: глава ЦИК не может снести Коновалову

СМИ: В подмосковной Балашихе чиновница задержана за многомиллионные хищения

Подмосковные мусоропереработчики оштрафованы за загрязнение воздуха

В районе «Кучино» вновь зафиксирован выброс сероводорода

Взрыв бытового газа в Подмосковье: госпитализировано 4 человека

В Подмосковье восстановлено электроснабжение, нарушенное снегопадом

«Снежный Армагеддон» в Подмосковье: тяжелая ветка проломила череп ребенку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Подмосковье,

Новости партнеров