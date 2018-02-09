В Подмосковье два ресторана «Бургер Кинг» попались на загрязнении экологии

В Подмосковье двум ресторанам сети «Бургер Кинг» грозит штраф на общую сумму более 1,5 млн рублей за экологические нарушения. В отношении заведений в Реутове и Балашихе составлено 10 протоколов об административных нарушений. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По данным министерства, обслуживанием ресторанов занимается ООО «БУРГЕР РУС», однако выяснилось, что организация не разработала необходимую разрешительно-техническую документацию по охране атмосферного воздуха и обращению с отходами. Кроме того, не были предоставлены сведения для ведения кадастра отходов. Теперь представителей компании вызвали в отдел государственного эконадзора для рассмотрения протоколов и наложения штрафов. Кроме того, организации выдадут предписание об устранении нарушений и разработке необходимой документации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.18

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