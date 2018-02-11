«Потемкинские деревни» в Подмосковье будет «строить» компания с Виргинских островов

Власти Московской области очень оригинальным способом поддерживают объявленный президентом РФ курс на деофшоризацию экономики. К работам по освоению средств подключена компания «Мультимистема», в числе собственников которой значится офшорная фирма «Бронвидж Менеджмент ЛТД» с Виргинских островов. Как стало известно корреспондентом РИА «Новый День», это предприятие будет заниматься «строительством» «потемкинских деревень» к чемпионату мира по футболу.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев в конце января на коллегии ГУ МВД по Московской области заявил, что из 64 тренировочных баз для участников чемпионата мира 17 находятся в Подмосковье. «Мы должны обеспечить безопасность и достойный прием на чемпионате мира по футболу», – сказал тогда он.

Что имел ввиду глава региона, кроме подготовки баз, футбольных полей и мер безопасности, стало известно на днях, когда представители компании «Мультимистема» пришли в несколько многоквартирных домов в г.п.Удельная Раменского района с убедительной просьбой к Советам домов согласовать план капремонта.

Напомним, что две сильнейшие мировые команды будут проживать на базах в Раменском районе: сборная Португалии – в Кратово, а сборная Аргентины – в Бронницах. Похоже, что как раз в этой связи подмосковные власти решили пустить «пыль в глаза» – выполнить капремонт фасадов домов, которые, мягко говоря, в нем не нуждаются. Кирпичные, добротные 9-ти и 5-ти этажные дома с фасадами на автодорогу, по которым, вполне вероятно, будут ездить футболисты и фанаты, решено заштукатурить и покрасить.

Эти планы у местных жителей вызвали непонимание: зачем штукатурить фасады, когда в поселке нужно в первую очередь решить другие проблемы. Тем не менее, эдакие «потемкинские деревни» к ЧМ-2018 были утверждены постановлением правительства Московской области от 22.08.2017 № 684/30 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2017-2019 годы».

Позже выяснилось, штукатурить дома и осваивать немалый бюджет фонда капремонта по сути без согласия жителей домов и без заявок Советов домов (они попросту в домах не созданы) будет фирма «Мультисистема», которая, по сути, имеет все признаки классической офшорной компании с одном из учредителей – «Бронвидж Менеджмент ЛТД» с Виргинских островов. Возглавляет предприятие Дмитрий Чалый. Судя по данным, опубликованным на официальном сайте, основной вид деятельности компании – установка водосчетчиков и ремонт инженерных систем. Каким образом фирма причастна к ремонту фасадов домов, непонятно.

В ближайшее время жители домов, которые попали в план этого странного капремонта, планируют обратиться в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку соблюдения законодательства и привлечения офшорной фирмы к выполнению этих работ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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