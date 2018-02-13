На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

Сегодня утром произошел сбой в движении электричек на Киевском направлении Московской железной дороги. Как сообщила в пресс-службе МЖД, причиной нарушения графика стала внезапная остановка пригородного поезда сообщением Нара – Москва на перегоне Внуково – Лесной городок.

В результате на этом участке диспетчеры организовали движение в реверсивном режиме по одному пути – то есть поезда по возможности пропускали поочередно в обе стороны.

В 9:30 железнодорожники отбуксировали остановившуюся электричку и восстановили движение на перегоне. Однако из-за сбоя пригородные поезда идут с увеличенным интервалом, в том числе три аэроэкспресса.

Отметим, что, по данным СМИ, во вторник утром было задержано более 10 электричек и несколько поездов дальнего следования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

Исландия оказалась на грани энергетического кризиса из-за майнинга крипты. / Карма в действии: мужчина убил свою бывшую жену и погиб в ДТП. / За год хакеры украли из российских банков более 1 млрд рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»