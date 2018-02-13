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Вторник, 13 февраля 2018, 21:13 мск

Москва

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Мусорный коллапс в Подмосковье: ликвидирована нелегальная свалка около Клязьмы

Фото: mep.mosreg.ru

В Пушкинском районе Подмосковья ликвидирована очередная незаконная свалка в водоохранной зоне реки Клязьма. Как сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования, проверка выявила три тысячи кубометров бытовых и строительных отходов, а также следы сжигания мусора.

По итогам инспекции было возбуждено дело об административном правонарушении. Расследование установило, что участок арендует ООО «ЭкоПромСтрой». Между тем, представитель организации на составление протокола в положенный срок не явился.

Повторная проверка констатировала, что все навалы ликвидированы. Однако теперь нарушителю все равно придется заплатить штраф.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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